Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

Согласно информации, служба будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.

При этом Андрей Гурулев отмечает, что управление должно начать работу не только в зоне СВО, так как диверсанты и шпионы действуют по всей территории России.

Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.

СПРАВКА:

"Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Были созданы в 1943 году.