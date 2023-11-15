Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2023 17:06  [49] Нижегородское правительство подписало договор о строительстве проспекта Гагарина
04 декабря 2023 16:40  [84] Владимир Путин посетил Международную выставку-форум "Россия"
04 декабря 2023 16:02  [158] Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России
04 декабря 2023 15:46  [113] Депутаты Гордумы оценили исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде в 2023 году
04 декабря 2023 15:33  [117] Семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества
04 декабря 2023 14:54  [148] Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде
04 декабря 2023 14:35  [145] Нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек
04 декабря 2023 14:15  [234] Несколько десятков пленарных сессий пройдут на ESG-форуме "СО. Знание" в Нижнем Новгороде
04 декабря 2023 14:00  [158] Глеб Никитин: "Аналитика ЦУР помогает быстро реагировать на предложения и решать проблемы нижегородцев"
04 декабря 2023 13:48  [157] Более семи тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
Общество

Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России

04 декабря 2023 16:02  [158] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

Согласно информации, служба будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.

При этом Андрей Гурулев отмечает, что управление должно начать работу не только в зоне СВО, так как диверсанты и шпионы действуют по всей территории России.

Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.

СПРАВКА:

"Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Были созданы в 1943 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph