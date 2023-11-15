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Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.
Согласно информации, служба будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.
При этом Андрей Гурулев отмечает, что управление должно начать работу не только в зоне СВО, так как диверсанты и шпионы действуют по всей территории России.
Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.
СПРАВКА:
"Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Были созданы в 1943 году.
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