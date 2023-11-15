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Общество

Депутаты Госдумы поддержали идею о наказании за повторную продажу вейпов детям

04 декабря 2023 17:27  [107] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Фракция ЛДПР предложила повысить штрафы за повторную продажу табачной и содержащей никотин продукции детям: до 60-200 тысяч рублей - для физлиц, до 600-800 тысяч рублей - для юрлиц. Идея нашла поддержку и среди представителей других партий.

Так, руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат "Единой России" Султан Хамзаев в интервью телеканалу "360" отметил, что нужно подключить к этой работе больше людей.

"Считаю, очень хорошо, что Леонид Слуцкий (руководитель фракции ЛДПР в Госдуме - прим.ред) этим озадачился. Чем жёстче ответственность, тем лучше", — подчеркнул Хамзаев.

Он указал, что главная задача — уберечь здоровье граждан, особенно детей, от пагубного влияния электронных сигарет, вейпов, классических сигарет, снюсов и других.

Руководитель проекта "Трезвая Россия" также сообщил, что в Госдуму на рассмотрение внесён ещё один законопроект — об ответственности вплоть до уголовной за склонение к употреблению никотиносодержащей продукции. В него включили пункт о наказание за продажу несовершеннолетним.

"Если продавец один раз продал, его выявили — до 100 тысяч рублей, административное нарушение. Если выявили второй раз, то чуть более жёсткое наказание, а на третий раз — уголовная ответственность", - рассказал Султан Хамзаев.

Депутат уверен, что это эффективные меры: "Мы проходили эту модель при [запрете] продажи алкоголя несовершеннолетним. Тоже представители противоположной стороны, которые выступали за упрощение ответственности, говорили, что это не будет работать. Но это работает".

Он добавил, что в таких вопросах важно ввести персональную ответственность и спрашивать с недобросовестных продавцов.

"Когда выстроена понятная, открытая, прозрачная и жёсткая ответственность - по-другому себя ведут эти продавцы", — заявил депутат.

Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин. 

Теперь штраф за привлечение ребёнка к курению продукции с никотином, кальянов и прочего составит от 2 до 5 тысяч рублей, а родителей или законных представителей детей за аналогичное правонарушение будут штрафовать на 5-7 тысяч рублей.

Также ужесточена санкция за продажу детям соответствующей продукции и сопутствующих устройств: штраф для физлиц составит 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч рублей.

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Теги:
Дети Законопроекты Курение
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