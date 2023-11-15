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Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" организовали уроки мужества в школах региона

04 декабря 2023 18:58  [112] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Почти 4 тысячи юных нижегородцев приняли участие в уроках мужества ко Дню неизвестного солдата. Об этом сообщили в нижегородском отделении "Волонтеров Победы".

Участники тематических уроков узнают о том, каким образом и где можно найти информацию об участниках Великой Отечественной войны, чтобы в дальнейшем можно было самостоятельно отследить боевой путь героев, а также помочь найти эту информацию другим желающим, кто занимается поиском сведений о своих родных.

"Спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны мы открываем новые имена героев, которые считались пропавшими без вести. Это важная работа, помощь в которой еще долгие годы будет актуальна", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Один из уроков мужества прошел в корпусе "Школы 800" в Автозаводском районе. Там участникам 7-х классов рассказали, что существует база данных об участниках Великой Отечественной войны, которой занимается Министерство обороны Российской Федерации, – это интернет-портал "Память народа" и банк данных "Подвиг народа".

На этих ресурсах можно найти необходимую информацию о своих близких. Еще один источник и помощник в поиске информации – краеведческие музеи. Они обладают уникальными экспонатами, которые содержат информацию о бойцах, – письма, телеграммы, фото- и кинодокументы, ордена и медали. Научные сотрудники музеев могут подсказать, где и как искать информацию.

Напомним, что более 4600 нижегородских школьников приняли участие в проекте "Уроки с путешествием".

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Теги:
ВОВ Волонтеры Школы
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