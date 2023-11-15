Более 4600 нижегородских школьников приняли участие в проекте "Уроки с путешествием"

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Более 4600 нижегородских школьников посетили Волгоград в рамках проекта "Уроки с путешествием". Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Волгоградской области Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту "Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград" 4 ноября.
Уже 6 ноября первый поезд с участниками проекта отправился из Нижнего Новгорода в Волгоград.
За это время в рамках проекта "Уроки с путешествием" отправились 8 поездов, которые перевезли более 4 600 школьников.
Как рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, поезд будет курсировать из Нижнего Новгорода в Волгоград по февраль 2024 года.
Ранее сообщалось, что департаменты образования Нижнего Новгорода и Волгограда начали сотрудничать.
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