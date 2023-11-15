Доцента нижегородского филиала РАНХиГС осудили за распространение фейков о ВС РФ Происшествия

Доцента кафедры финансов и правого регулирования финансового рынка РАНХиГС осудили за распространение фейков об армии России. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, преподаватель в ходе лекций распостраняла проукраинскую позицию среди будущих государственных служащих, внушала им враждебное отношение к России, провоцировала социальные конфликты с использованием недостоверной информации о действия армии России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 ч. 2 п. "а" УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ).

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.

Также напомним, что нижегородца приговорили к 10 месяцам исправительных работ за дискредитацию ВС РФ.