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Происшествия

Нижегородца приговорили к 10 месяцам исправительных работ за дискредитацию ВС РФ

18 июля 2023 10:48  [100] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородца приговорили к 10 месяцам исправительных работ за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в апреле 2022 года 57-летний житель Нижнего Новгорода с трех аккаунтов в социальных сетях размещал ложную информацию о том, что российские военнослужащие на территории Украины убивают мирных жителей. 

Как рассказал оперативный сотрудник УФСБ, мужчина распространял эти сообщения, "руководствуясь мотивом, связанным с неприятием специальной военной операции на территории Украины, желанием ее прекратить".

За 5 месяцев осужденный опубликовал более 2,5 тысячи комментариев негативного характера. Информацию он получал из видео, размещенных на видеохостинге YouTube.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 ч. 1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Отмечается, что новая редакция части 1 статьи 207.3 УК РФ содержит указание на ужесточения наказания, но суд квалифицировал действия нижегородца в соответствии с редакцией закона, действовавшей на момент совершения преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства ежемесячно 10% зарплаты.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

Ранее сообщалось, что неоднократно дискредитировавший ВС РФ нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности.

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Теги:
Армия Военные СВО
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