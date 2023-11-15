Четыре ДУКа лишили лицензии в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре ДУКа лишили лицензии в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на руководителя региональной Государственной жилищной инспекции Игоря Сербула.

Согласно информации, три домоуправляющих компании лишились лицензий из-за задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. Это ООО "Жилград-ДЗР", ООО "ОНИС" и ООО "ДУК Большое Козино". ООО "Удачный выбор" признано банкротом.

Также в этом году 19 ДУКам отказали в продлении действия лицензии. Речь идет об ООО "ДУК "Олимп", МУП "Городской жилфонд", ООО фирма "Дом-НН", ООО "ИМПЕРИАЛ", МУП "ЖКХ «Богоявленское", МУП "ЖКХ "Сокол", ООО "ЖКУ", Малопицкое МУММП ЖКХ, ООО "Нижцентрремонт", ООО "ЖЭП "Содружество-НН", ООО УК "АНГАРА", ООО "Земляничная поляна — Сервис", ООО "ДУК "Заречье", ООО "Структура", ООО "Поволжская компания", ЗАО "ЖУК", ООО "ПДК", ООО "УК "Уютный дом" и ООО УК "Взлет".

Ранее ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона.

Как сообщил Игорь Сербул, сейчас ведется работа над составлением нового рейтинга. Он будет опубликован в 2024 году.