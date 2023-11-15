Четыре нижегородских спортивных проекта победили во Всероссийском конкурсе

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Нижегородские проекты вошли в число победителей Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере физической культуры и массового спорта. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, конкурс проводится при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".
В 2023 году на конкурс было подано 182 заявки. После пяти этапов конкурсного отбора Нижегородская область получила сразу четыре награды.
Так, Семеновский район стал лауреатом в номинации "Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта" среди муниципальных образований до 50 тыс. человек.
Специальными призами были отмечены еще три нижегородских проекта. Это "Спорт в каждый двор" в Нижнем Новгороде, в рамках которого проходят бесплатные тренировки с инструкторами, "Воркаут" в Кулебаках - самостоятельные и групповые тренировки на спортплощадках", а также "Серебряный сад" из Павловского района - проект для жителей в возрасте 55+, который совмещает в себе занятия спортом, соревнования и творческие выступления.
Напомним, голосование за номинантов нижегородской премии "Лучшие в спорте" проходит до 7 декабря.
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