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Спорт

Четыре нижегородских спортивных проекта победили во Всероссийском конкурсе

05 декабря 2023 13:17  [127] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские проекты вошли в число победителей Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере физической культуры и массового спорта. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс проводится при поддержке федерального проекта "Спорт —  норма жизни" нацпроекта "Демография". 

В 2023 году на конкурс было подано 182 заявки. После пяти этапов конкурсного отбора Нижегородская область получила сразу четыре награды.

Так, Семеновский район стал лауреатом в номинации "Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта" среди муниципальных образований до 50 тыс. человек.

Специальными призами были отмечены еще три нижегородских проекта. Это "Спорт в каждый двор" в Нижнем Новгороде, в рамках которого проходят бесплатные тренировки с инструкторами, "Воркаут" в Кулебаках - самостоятельные и групповые тренировки на спортплощадках", а также "Серебряный сад" из Павловского района - проект для жителей в возрасте 55+, который совмещает в себе занятия спортом, соревнования и творческие выступления.

Напомним, голосование за номинантов нижегородской премии "Лучшие в спорте" проходит до 7 декабря.

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Теги:
Конкурсы Спорт
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