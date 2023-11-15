Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
05 декабря 2023 14:18  [3] Мужчина погиб во время пожара в Московском районе
05 декабря 2023 11:43  [133] Доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 10:56  [224] Доцента нижегородского филиала РАНХиГС осудили за распространение фейков о ВС РФ
05 декабря 2023 10:41  [239] Курьер из Оренбурга помогал мошенникам обирать нижегородских пенсионеров
02 декабря 2023 16:13  [544] Житель Кстова перевел мошенникам более 4 млн рублей
01 декабря 2023 16:43  [591] Жительница Сарова попыталась поджечь автомобиль по указанию мошенников
01 декабря 2023 13:09  [517] Четырех нижегородцев осудили за хищение у РЖД 23 млн рублей
01 декабря 2023 11:04  [610] Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году
01 декабря 2023 10:02  [492] Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе
01 декабря 2023 09:14  [451] Доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей
Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в Московском районе

05 декабря 2023 14:18  [3] Происшествия

Доследственную проверку организовали после обнаружения тела мужчины в сгоревшей квартире по ул. Маршала Воронова в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, после тушения пожара спасатели нашли тело 67-летнего гражданина.

При осмотре тела погибшего следов криминального характера не обнаружено. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве основной версии произошедшего следователями нижегородского СУ СК рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, что доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph