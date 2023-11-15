Мужчина погиб во время пожара в Московском районе

Доследственную проверку организовали после обнаружения тела мужчины в сгоревшей квартире по ул. Маршала Воронова в Московском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, после тушения пожара спасатели нашли тело 67-летнего гражданина.
При осмотре тела погибшего следов криминального характера не обнаружено. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.
В качестве основной версии произошедшего следователями нижегородского СУ СК рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, что доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+