Мужчина погиб во время пожара в Московском районе Происшествия

Доследственную проверку организовали после обнаружения тела мужчины в сгоревшей квартире по ул. Маршала Воронова в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, после тушения пожара спасатели нашли тело 67-летнего гражданина.

При осмотре тела погибшего следов криминального характера не обнаружено. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве основной версии произошедшего следователями нижегородского СУ СК рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, что доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде.