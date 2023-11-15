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Политика

Минюст расширил реестр нежелательных организаций до 123 позиций

05 декабря 2023 14:41  [125] Политика

Минюст РФ включил в список иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, "Российский комитет действия"*, созданный в Литве, и "Академическую сеть "Восточная Европа"* из Германии.

Как уточняет телеканал "360", Генпрокуратура признала обе организации нежелательными 14 ноября этого года.

"Российский комитет действия"* учредили уехавшие из России бизнесмены Борис Зимин** и Евгений Чичваркин**, экономист Сергей Гуриев**, политик Дмитрий Гудков**, шахматист Гарри Каспаров** и другие иноагенты. Своей целью организация обозначила прекращение СВО.

"Академическая сеть "Восточная Европа"* появилась в 2020 году после беспорядков в Белоруссии с участием сторонников единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Организация занималась поддержкой учёных и студентов в республиках бывшего Советского Союза.

Генпрокуратура увидела в работе этих организаций угрозу основам конституционного строя России и приняла решение об ограничении их работы в нашей стране, признав нежелательными.

Напомним, что в настоящее время в Перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, насчитывается 123 позиции.

В июле 2023 года в него включили World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы"*).

* Признана нежелательной организацией в России

** Признаны в России физическим лицами — иностранными агентами.

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Теги:
Минюст Прокуратура
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