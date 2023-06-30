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Общество

Минюст России включил Всемирный фонд природы* в список нежелательных организаций

06 июля 2023 09:12  [228] Общество

Минюст России включил иностранную неправительственную организацию "Всемирный фонд природы"* (WWF*) в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Минюст ещё в марте расширил список иностранных агентов и добавил в него WWF*. В ведомстве прокомментировали, что организация распространяла негативную информацию о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике по охране природы, а также получала субсидии из-за рубежа. Фонд тогда объявил, что через суд оспорит включение в список иноагентов.

А в конце июня Генпрокуратура России признала деятельность WWF* на территории России нежелательной. В надзорном ведомстве заявили, что деятельность фонда является прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

Правозащитник Александр Ионов в интервью телеканалу "360" пояснил, почему Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF*.

"Эта организация, к сожалению, несёт и политическую нагрузку. Сотрудники фонда не раз делали серьёзные провокационные заявления. Вопросы к организации возникают не только в России, но и в Европейском союзе и в других странах", — сказал эксперт.

Он также указал на политическую ангажированность организации.

"Наша Генпрокуратура, заинтересованные министерства и ведомства принимают решение о включение в перечень экстремистских и нежелательных организаций по достаточно серьёзным фактам. В эти списки не попадают организации, которые несут на себе общественно-полезную нагрузку. Вопрос с WWF* был переведён в политическое русло. И там, где есть двоякая трактовка, к сожалению, имеет место и политическая ангажированность. Поэтому Всемирный фонд природы* и перестал работать на территории России", — резюмировал Александр Ионов.

Напомним, что Министерство юстиции РФ собрало все компании и физические лица, объявленные иностранными агентами, в единый реестр. В объединённый список, опубликованный на сайте Минюста, вошли все НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные НПО, которые признавались иноагентами.

Ранее нежелательной организацией в России признали Transparеncy International - неправительственнeую международную организацию по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру; правозащитную организацию "Агора", а также нежелательной признана деятельность фонда Greenpeace (Greenpeace International).

*Организация, выполняющая функции иностранного агента

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Теги:
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