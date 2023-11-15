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Культура и отдых

Нижегородец Сергей Кабайло вошел в новый состав секретариата СТД РФ

05 декабря 2023 15:34  [82] Культура и отдых
Фото: Нижегородское отделение СТД РФ

Фото: Нижегородское отделение СТД РФ

Нижегородец Сергей Кабайло вошел в новый состав секретариата Союза театральных деятелей России. Об этом сообщили в Нижегородском отделении СТД РФ.

Новый состав организации был избран на внеочередном съезде Союза в Москве. 

В том числе, состоялись выборы нового председателя и секретариата общероссийской общественной организации.       

В результате утверждения итогов съезда СТД РФ возглавил Народный артист, режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. Состав секретариата формировался на основе предложений Владимира Машкова и при поддержке делегатов съезда.

По словам Сергея Кабайло, прошедший съезд со временем могут назвать историческим.

"Любое хорошее дело периодически требует перезагрузки. Именно эта задача стоит перед председателем и секретариатом Союза театральных деятелей России. Таких перемен требуют от нас время, события, реальность, на вызовы которых сегодня, безусловно, необходимо отвечать, и в первую очередь, - нашему крупнейшему в стране творческому Союзу, одному из авторитетных представителей гражданского общества", - отметил он.

Ранее сообщалось, что нижегородские актеры Юрий Котов и Сергей Кабайло стали лауреатами международного фестиваля "Голоса истории".

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Теги:
Театр
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