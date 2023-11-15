ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни" Общество

Фото: с сайта ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" и ООО СК "Сбербанк Страхование жизни". Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства, в работе данных организаций выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Согласно информации, ФАС получила ряд обращений россиян, которые пожаловались на навязывание пакета услуг "Домклик Плюс". В него входят полис страхования жизни и здоровья от "СберСтрахования" и другие услуги. При этом пакет даёт скидку в 1% на ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

Специалисты ведомства напомнили, что в сентябре вступило в силу постановление правительства № 39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями.

И одно из них таких условий — предоставление возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает клиент дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком.

В ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определённого банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.

"В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ", — предупредили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.