ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за ненадлежащую ТВ-рекламу

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ФАС.
Согласно информации, поводом для разбирательства стал рекламный ролик, показанный по федеральным каналам: на него пожаловался некий гражданин, имя которого не указывается.
Так, в рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке от 4,9%. А вот информация о других условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его оформления, в рекламе шла сноской, текст которой невозможно прочитать за короткое время.
Специалисты ФАС пришли к выводу, что из-за этого потребители получали не все сведения об условиях кредита, в том числе о его сумме, сроках и обязательстве заключить договор страхования.
Ведомственная комиссия признала рекламу ненадлежащей, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении. Сбербанку выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон о рекламе.
"По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", — рассказали в пресс-службе ФАС.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора сотовой связи "Мегафон" за нарушение закона о защите конкуренции.
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