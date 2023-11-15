ДОМ.РФ продал участок под логистический центр в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ подвел итоги аукциона по продаже имущественного комплекса на Московском шоссе, земельном участке 302 Е в Канавинском районе.

Согласно информации, лот включал в себя участок площадью 6,5 га и три объекта недвижимости общей площадью 2,4 тыс. кв. м. Рядом с земельным участком находятся завод металлоизделий и агрокомбинат "Горьковский". До центра Нижнего Новгорода— около 10 км.

Участок приобрела нижегородская компания "АвтоКлаус Центр", которая предложила за лот 109,16 млн рублей при начальной цене в размере 35,1 млн рублей.

Всего на торги было подано семь заявок от компаний из трех регионов.

Ранее сообщалось, что участок с недостроем на улице Тропинина в Приокском районе выставлен на торги.