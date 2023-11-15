Евгений Люлин: "Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе второго Международного форума "СО.ЗНАНИЕ" 5 декабря.

Форум посвящён экологии, развитию социальной сферы, государственному и корпоративному управлению. Дискуссионная площадка собрала в столице Приволжья представителей правительства России, глав регионов страны, а также представителей Сербии, Шри Ланки, Армении, Беларуси.

"Каким бы не было количество экологических проектов в регионе – всё это ничего не значит без ответственного и сознательного отношения людей к природе. Волга является одной из главных водных артерий страны и наша задача – не только понимать, каким богатейшим ресурсом мы владеем, но и сохранять его. Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология". Уже расчищено более 100 километров притоков реки. В ближайшее время поставлена задача сократить выбросы загрязненных сточных вод в Волгу. Немаловажной составляющей этой работы является и реализация новых проектов в сфере речных пассажирских перевозок. Необходимо понимать, что их также нужно делать максимально экологичными. И здесь предстоит двигаться в сторону внедрения альтернативных видов топлива", - подчеркнул Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, около 100 спикеров выступили в первый день ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде.