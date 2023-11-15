Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2023 18:26  [82] Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 5 тысяч нижегородцев
05 декабря 2023 18:15  [92] Евгений Люлин: "Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология"
05 декабря 2023 18:03  [111] Ремонт сходов подземных переходов на площади Революции завершен на 95%
05 декабря 2023 17:48  [102] Регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках"
05 декабря 2023 17:38  [120] ДОМ.РФ продал участок под логистический центр в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 17:17  [124] Показатели по отлову бездомных собак в Нижнем Новгороде одни из лучших в стране
05 декабря 2023 17:14  [118] Нижегородский ЦУР запустил конкурс лучших госпабликов
05 декабря 2023 16:07  [170] ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни"
05 декабря 2023 15:49  [143] Нижегородцы с начала 2023 года совершили более 57 тысяч донаций крови
05 декабря 2023 15:17  [172] Дополнительные электрички запустят по трем направлениям в Нижегородской области
Общество

Евгений Люлин: "Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология"

05 декабря 2023 18:15  [92] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе второго Международного форума "СО.ЗНАНИЕ" 5 декабря.

Форум посвящён экологии, развитию социальной сферы, государственному и корпоративному управлению. Дискуссионная площадка собрала в столице Приволжья представителей правительства России, глав регионов страны, а также представителей Сербии, Шри Ланки, Армении, Беларуси.

"Каким бы не было количество экологических проектов в регионе – всё это ничего не значит без ответственного и сознательного отношения людей к природе. Волга является одной из главных водных артерий страны и наша задача – не только понимать, каким богатейшим ресурсом мы владеем, но и сохранять его. Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология". Уже расчищено более 100 километров притоков реки. В ближайшее время поставлена задача сократить выбросы загрязненных сточных вод в Волгу. Немаловажной составляющей этой работы является и реализация новых проектов в сфере речных пассажирских перевозок. Необходимо понимать, что их также нужно делать максимально экологичными. И здесь предстоит двигаться в сторону внедрения альтернативных видов топлива", - подчеркнул Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, около 100 спикеров выступили в первый день ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph