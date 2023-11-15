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Общество

Около 100 спикеров выступили в первый день ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде

04 декабря 2023 20:22  [126] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Более 100 спикеров выступили на 18 панельных дискуссиях в рамках первого рабочего дня ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили организаторы мероприятия, обсуждались вопросы применения ESG-технологий в различных отраслях экономики.

Кроме того, в первый день были заключены несколько соглашений, посвященных популяризации принципов устойчивого развития.

Также гости мероприятия смогли посетить выставку, стенды которой изготовлены из экологически чистых возобновляемых материалов. 

На пленарном заседании "Суверенные технологии для сознательного развития" речь зашла об эффективных стратегиях развития компаний, влияющих на конкурентную борьбу на рынках.

Спикерами выступили директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатом" Андрей Лебедев, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Татьяна Столярова, вице-президент "Ростелекома" Иван Беров, директор по устойчивому развитию "СИБУР Холдинг" Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов, учредитель компании Synergetic Алексей Коновалов, генеральный директор "Оргхим" Николай Ходов. 

Так, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Татьяна Столярова рассказала, что совместно с ГК "Росатом" сформирована дорожная карта по развитию сотрудничества, предусматривающая конкретные направления взаимодействия по атомным энергетическим и неатомным проектам. 

Как сообщалось ранее, несколько десятков пленарных сессий пройдут на ESG-форуме "СО. Знание" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Технологии Экология
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