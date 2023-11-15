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Общество

Ремонт сходов подземных переходов на площади Революции завершен на 95%

05 декабря 2023 18:03  [103] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ремонт сходов подземных переходов со стороны площади Революции и улицы Гордеевской.

Глава города отметил, что фактически сходы были построены заново. Так, здесь появились спуски для маломобильных пешеходов. Основные работы уже завершены, весной будет уложена плитка.

Также оборудованы широкие ступени с подогревом.

Срыв сроков ремонта связан с проблемами, которые не были учтены в проекте. В частности, были выявлены неучтенные коммуникации, внутренние пустоты, фактическое отсутствие фундамента под лестницами, кроме того, сильные ливни размыли грунт. 

Сейчас на сходе у площади Революции работы выполнены на 95%. Была с нуля залита монолитная конструкция для пандусов, смонтированы новые ступени, выполнена облицовка гранитом. 

Ранее Юрий Шалабаев поручил отремонтировать подземные переходы на площади Лядова. Сейчас там уже идут работы.

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Теги:
Ремонтные работы
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