Ремонт сходов подземных переходов на площади Революции завершен на 95% Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ремонт сходов подземных переходов со стороны площади Революции и улицы Гордеевской.

Глава города отметил, что фактически сходы были построены заново. Так, здесь появились спуски для маломобильных пешеходов. Основные работы уже завершены, весной будет уложена плитка.

Также оборудованы широкие ступени с подогревом.

Срыв сроков ремонта связан с проблемами, которые не были учтены в проекте. В частности, были выявлены неучтенные коммуникации, внутренние пустоты, фактическое отсутствие фундамента под лестницами, кроме того, сильные ливни размыли грунт.

Сейчас на сходе у площади Революции работы выполнены на 95%. Была с нуля залита монолитная конструкция для пандусов, смонтированы новые ступени, выполнена облицовка гранитом.

Ранее Юрий Шалабаев поручил отремонтировать подземные переходы на площади Лядова. Сейчас там уже идут работы.