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Общество

Новые элементы навигации появились в Нижнем Новгороде

06 декабря 2023 10:23  [107] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новые элементы навигации появились в Нижнем Новгороде в границах туристского кода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В частности, информационные стенды и лайтбоксы установили в Заповедных кварталах, на площади Горького, улице Большой Покровской, Започаинье, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, набережной Федоровского, улицах Рождественская и Кожевенная. В общей сложности - 142 объекта.

Юрий Шалабаев отметил, что карта на новых элементах "подстраивается" под взгляд смотрящего, что позволяет гостям города наглядно ориентировать себя в пространстве.

Кроме того, для Заповедных кварталов были изготовлены информационные указатели и стенды с картой из архитектурного бетона.

Ранее в Нижнем Новгороде в рамках туристского кода установили тактильные макеты 12 достопримечательностей.

Также на улице Кожевенной появились новые арт-объекты, а у Кремля и на улице Рождественской - фотопластиконы с историческими изображениями.

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Теги:
Туризм
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