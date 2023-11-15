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Общество

Нижегородский Telegram-канал оштрафовали за отсутствие маркировки рекламы

06 декабря 2023 10:37  [103] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Популярный нижегородский Telegram-канал оштрафовали за отсутствие маркировки рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2 по 12 сентября в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород" было опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки, что является нарушением законодательства о рекламе.

В связи с этим владелец канала был оштрафован в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Размер штрафа по этой статье составляет от 2000 до 2500 рублей.

Отметим, что это первый известный в России случай, когда за отсутствие маркировки рекламы был оштрафован Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт".

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