Нижегородские депутаты призвали дозировать реагенты на дорожках и в скверах Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 5 декабря состоялось заседание постоянной комиссии по экологии, в ходе которого депутаты рассмотрели вопрос об использовании противогололёдных материалов в текущий зимний период.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что к началу сезона заготовлено 138 тысяч тонн противогололедных материалов, которые размещены на базах дорожных предприятий.

Отмечается, что ведомство ведёт планомерную работу по снижению объёмов использования песко-соляной смеси и внедрению экологически чистых противогололёдных материалов – реагентов.

Парк техники регулярно обновляется: за два последних года закуплено 307 единиц специализированной дорожной техники и навесного оборудования к ней. До конца января 2024 года поступит ещё 106 единиц коммунальной техники.

Депутаты рекомендовали мэрии контролировать использование химических противогололёдных материалов, таких как техническая соль и реагенты, на озеленённых территориях. В частности, горожане жалуются, что из-за них страдают зелёные насаждения и домашние животные.

"Использование реагентов на дорогах оправдано, но у меня много жалоб от жителей на то, что большим количеством соли посыпаются дорожки во дворах и небольших скверах. Изначально пешеходные дорожки просто чистились, и это всех устраивало. На зелёных участках в микрорайонах реагенты должны использоваться дозировано", – отметила зампредседателя постоянной комиссии Оксана Дектерева.

Председатель комиссии Герман Карачаевский добавил, что воздействие песко-соляной смеси на газоны и деревья, высаженные вдоль дорог, должно было уменьшено.

"Снежные массы с дорог нужно не сбрасывать на газоны, а вывозить, чтобы песок вместе со снегом не попадал на обочины и не вредил зелёным насаждениям", – подчеркнул депутат.

Также члены комиссии рекомендовали администрации города усилить контроль за обслуживающими организациями, отвечающими за уборку снега на придомовых территориях.

Так, после прошедшего накануне сильного снегопада главные и второстепенные дороги были оперативно расчищены, но при этом поступило много жалоб на плохую очистку дворовых территорий.

"Понятно, что это зона ответственности домоуправляющих компаний и ТСЖ. Но городская власть должна мониторить своевременность и качество очистки", – указал депутат Марк Фельдман.