Т Плюс модернизирует водоподготовительные установки Сормовской ТЭЦ Общество

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На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" началась подготовка фундаментов под новое оборудование установки подготовки подпиточной воды.

В рамках проекта в химическом цехе станции смонтируют три технологические цепочки современных противоточных двухкамерных ионообменных фильтров производительностью по 35 т/ч каждая. Кроме того, будет усовершенствован узел подачи реагентов – серной кислоты и едкого натра на регенерацию фильтров. Все технологические процессы работы и регенерации блоков фильтров будут автоматизированы.

Ввести новое оборудование в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.

Техническое перевооружение химводоочистки позволит существенно сократить расход кислоты и щелочи на выработку химобессоленной воды, снизить объемы сточных вод и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, оснастить оборудование химцеха современными контрольно-измерительными приборами и автоматикой. Все это сделает станцию еще более надежной, эффективной и экологичной.

Начиная с 2017 года на прогрессивную технологию противоточного фильтрования были поэтапно переведены водоподготовительные установки остальных станций Нижегородского филиала "Т Плюс" – Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ. В общей сложности это позволило снизить водопотребление станциями филиала на 900 тыс. тонн в год и более чем на 2,5 тыс. тонн в год сократить расход химических реагентов на регенерацию фильтров.

Монтаж противоточных фильтров станет новым этапом модернизации химводоочистки Сормовской ТЭЦ. В 2018 году на станции было проведено техническое перевооружение установки предварительной очистки воды и установки подпитки теплосети, что позволило очищать речную волжскую воду до норм качества питьевой и отказаться от закупки водопроводной воды.