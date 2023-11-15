Президентские выборы в России предложили провести 17 марта 2024 года Политика

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в рамках очередного пленарного заседания 6 декабря рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Уже на следующий день, 7 декабря, вопрос внесут на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации.

А 8 декабря состоится первое официальное заседание Центризбиркома, посвящённое старту президентской кампании.

Напомним, после объявления о проведении голосования стартует официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом.

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок. А вот представители КПРФ заявили, что пария обязательно выдвинет своего кандидата.