Закон об ограничении использования телефонов в школе одобрили в Госдуме

Депутаты Госдумы во втором и третьем, заключительном, чтении приняли законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщил телеканал "360".
В тексте документа указано, что использование смартфонов будет запрещено во время уроков за исключением только экстренных случаев, связанных с угрозой здоровью или жизни.
Напомним, с данной инициативой в октябре выступили зампреды Госдумы Пётр Толстой и Борис Чернышов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ряд их коллег из разных фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова.
Авторы законопроекта указывали, что школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие данного закона повысит качество образования детей.
Законопроект также предусматривает защиту прав педагогов. Так, учителя смогут обращаться к руководству образовательных учреждений с просьбой применить дисциплинарные взыскания к школьникам, которые нарушают права преподавателей.
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