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Жители Нижегородской области оформили почти 107 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения матчей Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно.
Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион.
Летом текущего года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика".
Ранее сообщалось, что Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID. Через него с помощью биометрии или загранпаспорта оформить карту можно полностью в онлайн-формате.
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