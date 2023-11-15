Жители Нижегородской области оформили почти 107 тысяч "Карт болельщика" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области оформили почти 107 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения матчей Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно.

Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион.

Летом текущего года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика".

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID. Через него с помощью биометрии или загранпаспорта оформить карту можно полностью в онлайн-формате.