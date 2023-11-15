Нижегородские ресурсоснабжающие организации перешли на усиленный режим работы Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижегородские ресурсоснабжающие организации перешли на усиленный режим работы в связи с морозами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что наступление такой погоды означает для ресурсоснабжающих организаций дополнительную нагрузку в работе. В связи с этим они усилят контроль за бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения.

Также "Теплоэнерго" перевело в усиленный режим работу котельных и увеличило контроль за оборудованием.

Кроме того, ведется круглосуточное дежурство ответственных подразделений, увеличено количество объездов теплосетей, особое внимание уделяется сетям, расположенным над землей.

Нижегородцам следует сообщать неполадках в ЕДДС (268-11-00) или на горячую линию ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, на этой неделе в Нижегородской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14° ниже климатической нормы, которая составляет -4...-6°С.