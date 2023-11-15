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Общество

Свет и воду точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 7 декабря

07 декабря 2023 09:18  [104] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 7 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 12:00 свет отключат в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. 1-я Оранжерейная, 28а, 30, 30б, 32а; ул. 2-я Оранжерейная, 1, 2, 2а, 2б, 4, 6а, 7, 10, 10а, 10б, 12; ул. Тимирязева, 3б, 3к1; ул. Генерала Ивлиева, 4, 6, 8а, 8, 12, 10/1, 10/2, 14/1.

В Канавинском районе с 9:00 до 11:00 отключение электроэнергии запланировано в административных зданиях, магазинах и офисах на ул. Долгополова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 28/44, 50/42; ул. Приокская, 45.

С 11:00 до 14:00 будут обесточены здания и жилые дома на Сортировке: ул. Движенцев, 3, 5, 12, 14;ул. Путейская, 8, 10; ул. Таллинская, 7.

С 14:00 до 17:00 электричество отключат на ул. Весенняя, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23; ул. Рубо ул; 3, 7, 9, 11, 13.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 будет отключена горячая вода в одном многоквартирном доме на Мещере - на ул. Сергея Акимова, 31.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по ул. Терешковой, 2-6а.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат в посёлке Высоково: ул. Землячки, 1-15; ул. Стекольная, 1-24, 26, 28, 32, 20/2; ул. Ужгородская, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18.

В Ленинском районе с 9:00 до 12:00 света не будет в жилых домах на ул. Снежной, 29/2, 29к3, 31к1.

На Автозаводе с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено на ул.Фучика, 11, 13, 15, ул. Веденяпина, 1.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 отключат холодную воду на ул.Никонова, 11, 13, 15, ул. Страж Революции, 29, а также в школе №86.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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