Нижегородская область закупит 55 автомобилей скорой помощи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область закупит 55 автомобилей скорой помощи. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Так, на покупку трех реанимационных автомобилей выделено чуть более 17 млн рублей. На закупку 52 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" направлено 283,4 млн рублей.

Кроме того, для Нижегородского территориального центра медицины катастроф планируется купить 50 автомобилей Lada Granta. На это выделено почти 41,8 млн рублей.

Отмечается, что транспорт должен быть произведен в 2023 году. Автомобили скорой помощи будут оборудованы всем необходимым медицинским оборудованием.

Поставщики автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" и Lada Granta будут определены 15 декабря. Легковушки должны поступить в течение 50 дней со дня подписания контракта, машины скорой помощи - в течение 60 дней.

Поставщика реанимационных автомобилей выберут 18 декабря. Транспорт поступит в регион в течение 60 дней с даты подписания контракта.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3".

Также напомним, что администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля.