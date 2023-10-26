Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2023 10:50  [54] Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3"
07 ноября 2023 10:42  [56] Спецподразделение "Родня" взломало сайт президента Украины
07 ноября 2023 09:56  [102] Депутат ЗСНО Василий Суханов проведёт личный приём граждан 25 декабря
07 ноября 2023 09:30  [158] Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе
07 ноября 2023 09:14  [107] Электричество точечно отключено в пяти районах Нижнего Новгорода 7 ноября
06 ноября 2023 16:02  [301] Почти 10 тысяч юных нижегородцев в октябре прошли занятия по ОБЖ
06 ноября 2023 14:34  [296] "Поезд здоровья "Вместе против диабета" прибудет в Нижний Новгород
06 ноября 2023 13:16  [303] Нижегородские вузы смогут принять участие в олимпиаде "IT-Планета 2024"
06 ноября 2023 11:48  [320] Въезд в Арзамас со стороны Нижнего Новгорода перекроют в ночь на 7 ноября из-за ремонта путепровода
06 ноября 2023 10:42  [528] Новый туристический поезд для школьников отправился из Нижнего Новгорода в Волгоград
Общество

Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3"

07 ноября 2023 10:50  [54] Общество

Фото: Владимир Новиков

Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, на покупку "Москвича" или схожих ему моделей выделено 17,3 млн рублей. Заказчиком выступает "Автобаза управления делами правительства Нижегородской области".

Кроссоверы должны быть черными, мощность двигателя - от 100 до 150 лошадиных сил, салон должен быть выполнен из искусственной кожи, а задние стекла - затонированы.

Автомобили планируется получить до 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph