Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3" Общество

Фото: Владимир Новиков

Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, на покупку "Москвича" или схожих ему моделей выделено 17,3 млн рублей. Заказчиком выступает "Автобаза управления делами правительства Нижегородской области".

Кроссоверы должны быть черными, мощность двигателя - от 100 до 150 лошадиных сил, салон должен быть выполнен из искусственной кожи, а задние стекла - затонированы.

Автомобили планируется получить до 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля.