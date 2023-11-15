Нижегородцы направили более 8 тысяч вопросов Глебу Никитину Общество

Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стартовала в эфире нижегородских телекоммуникационных платформ.

Следить за ней можно на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, "Волга", "Волга 24", "Дзержинск", на платформе "Смотрим", радиотрансляция проходит на частоте 93.9 - "Радио Россия Нижний Новгород"

Кроме того, трансляция доступна на сайте ИА "Время Н", сайте газеты "Нижегородская правда" и в соцсетях в пабликах ЦУР и облправительства.

Нижегородцы за две недели направили более 8 тысяч вопросов губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Отмечается, что часть проблем была решена еще до начала прямой линии.

Чаще всего нижегородцы интересовались вопросами работы общественного транспорта, здравоохранения, состоянием дорог, ЖКХ и социальной сферой.

Напомним, прием вопросов на прямую линию Глеба Никитина стартовал 24 ноября.

Свой вопрос можно задать и во время эфира по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21, а также через сайт правительства Нижегородской области.