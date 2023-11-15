Нижегородское правительство не будет увеличивать финансирование ХК "Торпедо" Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Правительство Нижегородской области не планирует увеличивать финансирование хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии.

В своем вопросе нижегородец отметил, что без финансирования на уровне топ-клубов игроки могут уйти из "Торпедо".

Глеб Никитин не согласился с этим мнением.

"Мы, имея один из низших бюджетов лиги, играем на уровне топ-клуба. Мы находимся на первом месте по всем медийным рейтингам КХЛ. Мы имеем такой бюджет не потому, что мы нищие или не можем выделить больше. Можем, но это будет неинтересно", - сказал губернатор.

Глеб Никитин отметил, что в случае появления в "Торпедо" игроков с большими зарплатами у нижегородцев могут возникнуть вопросы, почему эти средства не были направлены на решение насущных проблем.

"За 90 миллионов играющие иностранцы нам не нужны. У нас молодежь играет, раскрывается. Мы видим, что по всем топовым позициям в лиге - нижегородцы. Про тренера я вообще не говорю, Игорь Николаевич (Ларионов - прим. ред.) - огромный молодец. Мы практически всех игроков переподписали, никого не теряем и не хотим терять. У нас нет проблемы утраты идентичности состава в связи с отсутствием финансирования. Мы наоборот гордимся тем, что эффективно используем средства", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" за 3 года получит из областного бюджета 1,8 млрд рублей.

Также напомним, что "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получило от КХЛ 28 млн рублей.