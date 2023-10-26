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Экономика

Нижегородское "Торпедо" за 3 года получит из областного бюджета 1,8 млрд рублей

30 октября 2023 10:36  [87] Экономика

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" в течение трех лет может получить из бюджета Нижегородской области 1,8 млрд рублей. Об этом говорится в проекте бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно информации, клубу с 2024 по 2026 год планируется ежегодно предоставлять 600 млн рублей в виде субсидий.

Средства будут выделяться в целях финансового обеспечения уставной деятельности организации.

Сейчас хоккейный клуб из Нижнего Новгорода с 32 очками после 24 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" в январе планирует провести матч на стадионе "Нижний Новгород".

При этом генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов не поддержал идею проведения такого матча.

Также напомним, что "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получило от КХЛ 28 млн рублей.

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Теги:
Бюджет ХК "Торпедо" Хоккей
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