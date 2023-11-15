Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2023 16:56  [17] Глеб Никитин прокомментировал строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде
07 декабря 2023 15:38  [152] 30 миллионов рублей за 3 месяца
07 декабря 2023 15:25  [124] Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца
07 декабря 2023 14:16  [167] Трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируют продлить до Щербинок и Новинок
07 декабря 2023 13:54  [175] Глеб Никитин попросил подрядчика ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
07 декабря 2023 13:31  [159] Мэрия Нижнего Новгорода не будет выпускать отдельное приложение для смартфонов
07 декабря 2023 13:17  [176] Нижегородцы направили более 8 тысяч вопросов Глебу Никитину
07 декабря 2023 12:56  [145] Нижегородская область закупит 55 автомобилей скорой помощи
07 декабря 2023 12:40  [156] Около 75% от плана по замене лифтов в Нижнем Новгороде уже выполнено
07 декабря 2023 12:28  [148] Теплоэнерго повысило параметры теплоносителя в системе теплоснабжения в связи с морозами
Общество

Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца

07 декабря 2023 15:25  [124] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ростом цен на яйца и куриное мясо.

Глава региона отметил, что правительство усилит работу с антимонопольной службой и торговыми сетями для предотвращения необоснованного завышения цен.

По словам Глеба Никитина, рост цен связан как с объективными причинами (рост стоимости ветеринарных препаратов, кормов), так и со спекулятивным ростом.

"С ним надо бороться!" — подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор поручил министерству промышленности, торговли и предпринимательства региона, министерству сельского хозяйства и заместителю главы региона Андрею Саносяну провести встречи с производителями и магазинами по поводу объективной стоимости, необходимости ограничения роста цен на продукцию.

По данным Нижегородстата, в нашем регионе цена на данный товар за 11 месяцев выросла на 50%: с 69,29 рублей (на начало января) до 103,89 рубля (на начало декабря).

Как ранее сообщал телеканал "360", антимонопольная служба заинтересовалась обоснованностью оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы о ценообразовании были направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров. Ведомство организовало антикартельные проверки 12 производителей яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

В начале декабря ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Продовольствие Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph