Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ростом цен на яйца и куриное мясо.

Глава региона отметил, что правительство усилит работу с антимонопольной службой и торговыми сетями для предотвращения необоснованного завышения цен.

По словам Глеба Никитина, рост цен связан как с объективными причинами (рост стоимости ветеринарных препаратов, кормов), так и со спекулятивным ростом.

"С ним надо бороться!" — подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор поручил министерству промышленности, торговли и предпринимательства региона, министерству сельского хозяйства и заместителю главы региона Андрею Саносяну провести встречи с производителями и магазинами по поводу объективной стоимости, необходимости ограничения роста цен на продукцию.

По данным Нижегородстата, в нашем регионе цена на данный товар за 11 месяцев выросла на 50%: с 69,29 рублей (на начало января) до 103,89 рубля (на начало декабря).

Как ранее сообщал телеканал "360", антимонопольная служба заинтересовалась обоснованностью оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы о ценообразовании были направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров. Ведомство организовало антикартельные проверки 12 производителей яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

В начале декабря ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца.