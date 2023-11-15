Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ростом цен на яйца и куриное мясо.
Глава региона отметил, что правительство усилит работу с антимонопольной службой и торговыми сетями для предотвращения необоснованного завышения цен.
По словам Глеба Никитина, рост цен связан как с объективными причинами (рост стоимости ветеринарных препаратов, кормов), так и со спекулятивным ростом.
"С ним надо бороться!" — подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор поручил министерству промышленности, торговли и предпринимательства региона, министерству сельского хозяйства и заместителю главы региона Андрею Саносяну провести встречи с производителями и магазинами по поводу объективной стоимости, необходимости ограничения роста цен на продукцию.
По данным Нижегородстата, в нашем регионе цена на данный товар за 11 месяцев выросла на 50%: с 69,29 рублей (на начало января) до 103,89 рубля (на начало декабря).
Как ранее сообщал телеканал "360", антимонопольная служба заинтересовалась обоснованностью оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы о ценообразовании были направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров. Ведомство организовало антикартельные проверки 12 производителей яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.
В начале декабря ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца.
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