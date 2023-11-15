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Общество

"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде

07 декабря 2023 17:39  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.

Согласно информации, "квартал здоровья" будет создан на территории Нижегородской областной детской больницы и кардиологического центра. 

Здесь появится вертолетная площадка, будет сформирован новый современный кардиодиспансер.

На базе детской областной больницы будет развиваться онкологическое направление и создаваться условия для проведения операций по пересадке костного мозга. Территория будущего квартала будет благоустроена.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 млрд рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.

Также напомним, что план по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение
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