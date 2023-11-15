"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.

Согласно информации, "квартал здоровья" будет создан на территории Нижегородской областной детской больницы и кардиологического центра.

Здесь появится вертолетная площадка, будет сформирован новый современный кардиодиспансер.

На базе детской областной больницы будет развиваться онкологическое направление и создаваться условия для проведения операций по пересадке костного мозга. Территория будущего квартала будет благоустроена.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 млрд рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.

Также напомним, что план по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области.