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"Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.
Согласно информации, "квартал здоровья" будет создан на территории Нижегородской областной детской больницы и кардиологического центра.
Здесь появится вертолетная площадка, будет сформирован новый современный кардиодиспансер.
На базе детской областной больницы будет развиваться онкологическое направление и создаваться условия для проведения операций по пересадке костного мозга. Территория будущего квартала будет благоустроена.
Ранее сообщалось, что свыше 2,5 млрд рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.
Также напомним, что план по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области.
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