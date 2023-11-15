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Общество

Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 8 декабря

08 декабря 2023 09:13  [37] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 8 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 свет отключат в Лапшихе: ул. Кузнечихинская ул; 49-67 (нечет.); Кузнечихинский проезд - все дома; ул. Норвежская, 8, 6/3; ул. Плетнёвская - все дома.

В Приокском районе с 8:00 до 17:00 без света останутся дома по улицам 40 лет Победы, Верховой, Надеждинской, Чистопольской, а также в ТИЗ "Надежда".

В Автозаводском районе с 9:00 до 11:00 электричество будет отключено в одном многоквартирном доме по ул. Плотникова, 3.

В Канавинском районе с 9:00 до 11:00 будут обесточены дома по ул. Ракетная, 6, 8, 17в.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат в несколько административных зданий и жилых домов, расположенных по адресам: ул. Авиаторская 3а ("Автолюбитель"), 16 ("ХолдингНН", "Инбитек"), 18 (склады); ул. Красногвардейская, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Лейтенанта Шмидта, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Обводная, 1-22, 8/1; ул. Шлиссельбургская, 16, 17, 18.

В Нижегородском районе с 13:00 до 18:00 свет отключат на ул. Рождественская в домах № 40, 47а, 49б.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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