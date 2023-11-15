Новый график движения поездов на ГЖД начнёт действовать с 10 декабря

10 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог начнёт действовать новый график движения поездов на 2024 год. Об этом предупредили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов.

На Горьковской железной дороге количество пассажирских поездов дальнего следования будет увеличено до 115 пар.

Как сообщили в пресс-службе, в новом графике увеличена периодичность курсирования поездов №339/340 Нижний Новгород – Новороссийск и №237/238 Нижний Новгород – Кисловодск.

Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском: поезд будет курсировать один раз в неделю, начиная с 13 декабря.

Кроме того, по Горьковской железной дороге будут курсировать новые поезда, которые будут делать остановки в Нижнем новгороде: № 10/9 Москва – Владивосток, № 217/218 Саратов – Мурманск, № 211/212 Москва – Тюмень, № 229/230 Пермь – Москва.

Также сообщается, что фирменный поезд "Волга" №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург ускорен на 1 час

На пригородном сообщении в Нижегородской области с 10 декабря будут введены дополнительные пары электричек.

На направлении Балахна - Нижний Новгород будет введен дополнительный поезд, который будет отправляться из Балахны в 06:35 и прибывать в областной центр в 07:31.

Из Дзержинска в Нижний Новгород будет назначен утренний "экспресс". Время в пути составит 30 минут, отправление из Дзержинска в 07:20. Поезд будет курсировать по рабочим дням.

Также назначена дополнительная пара электричек на маршруте Нижний Новгород - Семёнов. С Московского вокзала поезд будет отправляться в 06:40 с прибытием в 07:50. В обратном направлении он будет отправляться в 07:58 с прибытием в Нижний Новгород в 08:58.