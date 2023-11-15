Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Новый график движения поездов с 10 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости

Новый график движения поездов на ГЖД начнёт действовать с 10 декабря

08 декабря 2023 09:35  [1]

10 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог начнёт действовать новый график движения поездов на 2024 год. Об этом предупредили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов.

На Горьковской железной дороге количество пассажирских поездов дальнего следования будет увеличено до 115 пар.

Как сообщили в пресс-службе, в новом графике увеличена периодичность курсирования поездов №339/340 Нижний Новгород – Новороссийск и №237/238 Нижний Новгород – Кисловодск.

Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском: поезд будет курсировать один раз в неделю, начиная с 13 декабря.

Кроме того, по Горьковской железной дороге будут курсировать новые поезда, которые будут делать остановки в Нижнем новгороде: № 10/9 Москва – Владивосток, № 217/218 Саратов – Мурманск, № 211/212 Москва – Тюмень, № 229/230 Пермь – Москва.

Также сообщается, что фирменный поезд "Волга" №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург ускорен на 1 час

На пригородном сообщении в Нижегородской области с 10 декабря будут введены дополнительные пары электричек.

На направлении Балахна - Нижний Новгород будет введен дополнительный поезд, который будет отправляться из Балахны в 06:35 и прибывать в областной центр в 07:31.

Из Дзержинска в Нижний Новгород будет назначен утренний "экспресс". Время в пути составит 30 минут, отправление из Дзержинска в 07:20. Поезд будет курсировать по рабочим дням.

Также назначена дополнительная пара электричек на маршруте Нижний Новгород - Семёнов. С Московского вокзала поезд будет отправляться в 06:40 с прибытием в 07:50. В обратном направлении он будет отправляться в 07:58 с прибытием в Нижний Новгород в 08:58.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph