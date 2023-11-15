Три человека погибли на пожаре в Борском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три человека погибли на пожаре в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в селе Городищи поступило сегодня около 02:00.

На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в квартире на третьем этаже. Из дома было эвакуировано 6 человек.

Пожар на площади 5 кв. м ликвидировали в 02:50.

В результате пожара погибли 32-летний мужчина, 28-летния женщина, а также еще один мужчина, личность которого устанавливается.

Предварительной причиной происшествия является аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время пожара в Московском районе.