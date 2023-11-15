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Три человека погибли на пожаре в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в селе Городищи поступило сегодня около 02:00.
На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в квартире на третьем этаже. Из дома было эвакуировано 6 человек.
Пожар на площади 5 кв. м ликвидировали в 02:50.
В результате пожара погибли 32-летний мужчина, 28-летния женщина, а также еще один мужчина, личность которого устанавливается.
Предварительной причиной происшествия является аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время пожара в Московском районе.
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