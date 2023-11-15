Юрий Шалабаев: "Память о подвигах военных и мирных времен должна вдохновлять нас на совершение благородных поступков" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Сегодня День Героев Отечества. Мы вспоминаем всех россиян, нижегородцев, чьи поступки стали ярким воплощением мужества, самопожертвования и любви к Родине.

Пусть этот день будет наполнен гордостью за наше прошлое и уверенностью в будущем. Память о подвигах военных и мирных времен должна вдохновлять нас на совершение благородных поступков и служение общему благу. Мы видим, что и сейчас наши ребята, не жалея сил, отважно борются за интересы страны на СВО, это герои, с которыми мы живем в одно время.

Желаю каждому из вас быть хозяином своей жизни, с честью преодолевать трудности, быть преданным идеалам, которые делают наше общество сильным и сплоченным", - говорится в поздравлении.