Выборы президента России в марте 2024 года будут трёхдневными

ЦИК утвердил проект постановления о трёхдневном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает телеканал "360".
Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря.
Избирательные участки будут работать, соответственно, 15, 16, 17 марта.
Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что впервые трёхдневное голосование ввели во время пандемии COVID-19, чтобы обеспечить безопасность избирателей. Но такая система россиянам понравилась, и увеличение сроков для волеизъявления решили оставить.
"Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным", — сказала глава ЦИК.
После объявления о проведении голосования стартовало официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом. Партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года. А вот самовыдвиженцам необходимо подать заявку до 27 декабря 2023 года.
С 17 февраля по 7 марта 2024 года избирательные комиссии 88 субъектов РФ проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России.
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