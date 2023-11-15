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Общество

Новый ФАП открылся в большемурашкинском посёлке Советский

08 декабря 2023 13:56  [41] Общество
Новый ФАП открылся в большемурашкинском посёлке Советский

Новый ФАП открылся в большемурашкинском посёлке Советский

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Советский Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в зоне обслуживания ФАПа находятся два населенных пункта – посёлок Советский и деревня Спирино. Теперь более 900 жителей муниципалитета могут получить первичную медицинскую помощь в удобном современном пространстве.

"Этот фельдшерско-акушерский пункт построен взамен старого, который располагался в арендуемом помещении администрации поселка Советский. В здании ФАПа есть кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, стерилизационная, кабинет медперсонала и хозблок. Здесь предусмотрено все необходимое для оказания медицинской помощи", – сказал главный врач Большемурашкинской ЦРБ Роман Апроменко.

Для работы фельдшерско-акушерского пункта закуплено новое оборудование, в том числе портативные анализаторы уровня сахара и холестерина в крови, анализатор гемоглобина, аппараты для измерения артериального и внутриглазного давления, электрокардиограф и многое другое.

В медучреждении создана безбарьерная среда, что важно для комфортного пребывания маломобильных граждан. На рабочих местах фельдшера и медсестры имеется доступ к сети интернет.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" реализуется в Нижегородской области в 2021-2025 гг. За это время планируется построить пять городских поликлиник, семь офисов врачей общей практики и множество фельдшерско-акушерских пунктов. В свою очередь, капитальный ремонт выполнят более чем в 700 объектах здравоохранения региона.

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Теги:
Большемурашкинский район Здравоохранение Нацпроект
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