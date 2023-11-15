Нижегородский Минобр дал рекомендации по работе школ в морозы Общество

Министерство образования и науки Нижегородской области дало свои рекомендации по работе школ региона в морозы. Соответствующий документ доведён до образовательных учреждений, сообщает НТА-Приволжье.

В документе указано, что родители могут не отправлять в школы учеников 1-4 классов в школы, если температура воздуха понизится до -25…29°. Также уроки могут пропустить ученики 1-9 классов школ, расположенных в сельской местности.

Если температура воздуха понизится до -30°, разрешается не ходить на учёбу и ученикам 1-9 классов городских школ, и 1-11 классов - сельских.

При этом учебный процесс в школах будет осуществляться в штатном режиме. Родители учеников или их законные представители сами будут принимать решение о посещении ребёнком школы.

При этом отмечается, что нужно уведомить образовательную организацию в порядке, установленном в данной образовательной организации - тогда пропуски будут защитаны как по уважительной причине.