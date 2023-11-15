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Общество

Нижегородский Минобр дал рекомендации по работе школ в морозы

08 декабря 2023 14:15  [96] Общество

Министерство образования и науки Нижегородской области дало свои рекомендации по работе школ региона в морозы. Соответствующий документ доведён до образовательных учреждений, сообщает НТА-Приволжье.

В документе указано, что родители могут не отправлять в школы учеников 1-4 классов в школы, если температура воздуха понизится до -25…29°. Также уроки могут пропустить ученики 1-9 классов школ, расположенных в сельской местности.

Если температура воздуха понизится до -30°, разрешается не ходить на учёбу и ученикам 1-9 классов городских школ, и 1-11 классов - сельских.

При этом учебный процесс в школах будет осуществляться в штатном режиме. Родители учеников или их законные представители сами будут принимать решение о посещении ребёнком школы.

При этом отмечается, что нужно уведомить образовательную организацию в порядке, установленном в данной образовательной организации - тогда пропуски будут защитаны как по уважительной причине.

Напомним, что "Теплоэнерго" в связи с похолоданием перешло на особый режим работы и повысило температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

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Теги:
Морозы Школы
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