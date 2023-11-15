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Общество

Илья Лагутин покидает должность руководителя АСИРИС

08 декабря 2023 14:52  [124] Общество

Илья Лагутин покидает должность руководителя Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области с 8 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство возглавит Екатерина Крюнас, до этого руководившая Городецким историко-художественным музейным комплексом.

Как ещё сообщила пресс-служба, по итогам проведения совещаний с экспертами, а также стратегических сессий по развитию АСИРИС были приняты решения о корректировке концепции деятельности агентства.

"Отреставрированные объекты в Нижегородской области – это новые точки притяжения туристов, соответственно, они должны быть встроены в туристические маршруты Нижегородской области. Каждый такой объект уникален, и он должен быть наполнен смыслами в соответствии с его исторической идентичностью", - подчеркнули в правительстве.

Екатерина Крюнас (фото из социальной сети)

Стоит отметить, что Екатерина Крюнас уже зарекомендовала себя в профессиональном сообществе, став одним из победителей федерального конкурса "Мастера гостеприимства".

Под её руководством проведена масштабная работа по сохранению и восстановлению ОКН в Городце, а также по их приспособлению под музейные пространства. Это значительно повысило туристическую привлекательность Городца.

При этом Музейный квартал в Городце получил премию правительства РФ в области туризма. А открытый в 2021 году Музей Александра Невского, по мнению экспертов и руководства федерального Минкульта, является одним из лучших среди вновь открывшихся муниципальных музеев страны.

Курировать деятельность АСИРИС в региональном правительстве будет министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.

Напомним, Илья Лагутин возглавил АНО "АСИРИС" в сентябре 2022 года. До этого назначения он с октября 2020 года являлся главой администрации Нижегородского района. В начале августа 2022 года он покинул  этот пост.

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