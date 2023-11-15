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Общество

Лучший молодой сварщик Нижегородской области работает в Теплоэнерго

08 декабря 2023 15:08  [67] Общество

Фото: Теплоэнерго

Электрогазосварщик 5 разряда района тепловых сетей "Заречный" АО "Теплоэнерго" Алексей Медянцев признан лучшим молодым профессионалом на областном конкурсе профмастерства. 16 электрогазосварщиков — представителей коммунальных предприятий Нижегородской области — соревновались за право стать лучшим в профессии в ходе ежегодного областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди предприятий ЖКХ Нижегородской области.

Соревнования проходили на базе Ресурсного Центра ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства", организаторами конкурса выступили региональное министерство энергетики и ЖКХ и Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения.

Конкурс состоял их двух этапов. Первый этап включал в себя тестирование по теории сварки. На втором этапе проверялись практические навыки. Участникам необходимо было собрать и сварить стальные трубы электродуговой и газовой сваркой, а также выполнить неповоротные стыки труб под углом 45 градусов.

Напомним, АО "Теплоэнерго" с 2019 года ежегодно проводит внутренние соревнования "Лучший в профессии" среди представителей 16 ключевых для компании рабочих специальностей. Работники, занявшие призовые места в каждой из номинаций, в течение года получают надбавки к заработной плате. Победители награждаются на торжественном мероприятии в честь Дня энергетика.

Отметим также, что на прошедшем в ноябре областном конкурсе среди электромонтеров сотрудник АО "Теплоэнерго" – Алексей Ходоков также занял первое место.

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Теги:
ЖКХ Конкурсы Теплоэнерго
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