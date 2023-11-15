"Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря

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"Горьковская ярмарка" пройдет в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января в сквере на площади Горького. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.
Согласно информации, к новогодним праздникам будут задекорированы ярмарочные домики и оформлена фотозона.
На ярмарке будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства новогодней тематики и продовольственная продукция нижегородских производителей.
На открытии ярмарки 23 декабря пройдет представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В домиках № 4 и 7 по выходным будут проходить мастер-классы, анонсы будут публиковаться в группе в соцсети "ВКонтакте" и в официальном Telegram-канале.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. С 31 декабря по 2 января с 12:00 до 15:00 будет проходить анимационная программа.
Напомним, 6 октября на площади Горького открылась круглогодичная ярмарка "Секреты мастеров".
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