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Культура и отдых

"Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря

08 декабря 2023 16:37  [94] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Горьковская ярмарка" пройдет в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января в сквере на площади Горького. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.

Согласно информации, к новогодним праздникам будут задекорированы ярмарочные домики и оформлена фотозона. 

На ярмарке будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства новогодней тематики и продовольственная продукция нижегородских производителей.

На открытии ярмарки 23 декабря пройдет представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В домиках № 4 и 7 по выходным будут проходить мастер-классы, анонсы будут публиковаться в группе в соцсети "ВКонтакте" и в официальном Telegram-канале.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. С 31 декабря по 2 января с 12:00 до 15:00 будет проходить анимационная программа.

Напомним, 6 октября на площади Горького открылась круглогодичная ярмарка "Секреты мастеров".

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Теги:
Новый год Ярмарка
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