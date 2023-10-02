Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 6 октября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ярмарка народных художественных промыслов "Секреты мастеров-2023" стартует 6 октября в сквере на площади Горького. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, нижегородские ремесленники разместят свою продукцию в 10 домиках.

Нижегородцы смогут купить изделия из керамики, кожи, дерева, текстиля, авторские украшения и предметы интерьера, сладости и многое другое.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартуют в Нижегородской области.

В начале октября ярмарки будут проводиться в следующих муниципалитетах: Кулебаки, ул. Воровского, д. 57 (7 октября); Сеченово, ул. Советская, д. 26 (7 октября); Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 45а (7 октября); Богородск, городская площадь, ул. Ленина, д. 214 (7 октября). Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, д. 42а (8 октября).