Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 6 октября

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Ярмарка народных художественных промыслов "Секреты мастеров-2023" стартует 6 октября в сквере на площади Горького. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, нижегородские ремесленники разместят свою продукцию в 10 домиках.
Нижегородцы смогут купить изделия из керамики, кожи, дерева, текстиля, авторские украшения и предметы интерьера, сладости и многое другое.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартуют в Нижегородской области.
В начале октября ярмарки будут проводиться в следующих муниципалитетах: Кулебаки, ул. Воровского, д. 57 (7 октября); Сеченово, ул. Советская, д. 26 (7 октября); Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 45а (7 октября); Богородск, городская площадь, ул. Ленина, д. 214 (7 октября). Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, д. 42а (8 октября).
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