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Общество

АПЗ представил новое поколение гироскопов на Конгрессе молодых учёных в Сочи

08 декабря 2023 16:49  [65] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина предоставил новое поколение гироскопов на III Конгрессе молодых учёных в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Мероприятие проходило с 28 по 30 ноября и собрало свыше 3 тысяч участников из более чем 25 стран мира: Китая, Ирана, Республики Беларусь, Республики Куба, ЮАР, Казахстана и других.

Ключевой темой конгресса в этом году стало "Пространство возможностей и развития". Арзамасские приборостроители вошли в состав делегации Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) - наряду с представителями регионального Минобрнауки, совета молодых учёных, вузов и научных организаций. Возглавлял делегацию заместитель губернатора Андрей Саносян.

Разработки АПЗ на большом выставочном стенде презентовали инженер-электроник отдела главного конструктора Василий Павлов и его научный руководитель, заместитель главного конструктора по научной работе Сергей Дядин.

Они продемонстрировали очередное поколение динамически настраиваемых гироскопов – ДНГДП-3001МТ и ДНГУ, которые успешно апробированы автономно и в составе блоков.

"Мы долго и тщательно готовились к участию в конгрессе. Тематика форума – в основном гражданское направление, поэтому мы рассказали о том, где и как в этой сфере можно применять особо точные гироскопы. Отмечу, что это не серийные изделия, а именно заводское ноу-хау, готовое к серийному производству. Нашими изделиями заинтересовались представители нефтяной и газовой отраслей, а также геодезисты", - рассказал Василий Павлов.

Заводские делегаты III Конгресса молодых учёных уже вернулись к работе, и в настоящее время обобщают информацию и готовят отчёт о своей работе на мероприятии.

"Мы намерены продолжить нашу научную деятельность на благо нашего предприятия и приложим все усилия, чтобы попасть на очередной, IV Конгресс молодых ученых с новыми разработками", - заявил заместитель главного конструктора по научной работе предприятия Сергей Дядин.

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Теги:
АПЗ Наука
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