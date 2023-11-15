Посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас!" открылась в Нижнем Новгороде

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Посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас!" открылась в 1 корпусе ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно информации, экспозиция открыта учебно-методическим центром патриотического воспитания молодежи "Авангард" и военно-учебным центром университета.
На выставке представлено более 300 экспонатов, среди которых трофейное оружие, украинская националистическая литература и многое другое.
Также на открытии выставки военный фотокорреспондент "Российской газеты" Владимир Аносов передал юнармейцам из Володарского района свои кадры из зоны СВО. Аналогичные фотографии для организации выставок будут переданы в декабре еще в девять округов региона.
Кроме того, разведчик отряда БАРС "Каскад" Владислав Далекин и бывший полковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Дмитрий Артеменко передали в экспозицию выставки трофейный комплект униформы солдата ВСУ и несколько шевронов националистических украинских организаций.
В ННГУ выставка будет работать до мая 2024 года, а после будет принято решение о новой локации.
Напомним, в сентябре Дзержинск посетил мобильный музей СВО "Завтра зависит от нас".
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