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Культура и отдых

Посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас!" открылась в Нижнем Новгороде

08 декабря 2023 17:00  [43] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ННГУ

Посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас!" открылась в 1 корпусе ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, экспозиция открыта учебно-методическим центром патриотического воспитания молодежи "Авангард" и военно-учебным центром университета.

На выставке представлено более 300 экспонатов, среди которых трофейное оружие, украинская националистическая литература и многое другое.

Также на открытии выставки военный фотокорреспондент "Российской газеты" Владимир Аносов передал юнармейцам из Володарского района свои кадры из зоны СВО. Аналогичные фотографии для организации выставок будут переданы в декабре еще в девять округов региона.

Кроме того, разведчик отряда БАРС "Каскад" Владислав Далекин и бывший полковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Дмитрий Артеменко передали в экспозицию выставки трофейный комплект униформы солдата ВСУ и несколько шевронов националистических украинских организаций. 

В ННГУ выставка будет работать до мая 2024 года, а после будет принято решение о новой локации.

Напомним, в сентябре Дзержинск посетил мобильный музей СВО "Завтра зависит от нас".

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Теги:
Выставка СВО
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