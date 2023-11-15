Общественная палата Нижнего Новгорода подвела итоги своей работы в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественная палата Нижнего Новгорода подвела итоги своей работы в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, Общественная палата III созыва была сформирована в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Ее первое заседание прошло в феврале.

С полным списком членов Палаты третьего созыва можно ознакомиться по ссылке.