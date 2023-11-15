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Общественная палата Нижнего Новгорода подвела итоги своей работы в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, Общественная палата III созыва была сформирована в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Ее первое заседание прошло в феврале.
С полным списком членов Палаты третьего созыва можно ознакомиться по ссылке.
"Мне нравится небюрократический подход во взаимодействии городской власти и Общественной палаты. Коллеги часто приходят ко мне с какими-то проектами, и мы даем этому развитие. Будем поддерживать набранный темп, и нет сомнений, что в будущем году мы реализуем ещё больше совместных проектов. К слову, этот год ещё не закончен, и мы продолжаем работать. Благодарю вас за неравнодушие и желание делать наш город ещё лучше", – обратился к членам палаты глава города Юрий Шалабаев.
Мэр отметил, что общественная палата активно оказывает помощь участникам СВО, их семьям и вынужденным переселенцам. Также общественники включились в работу по строительству метро и канатной дороги, популяризовали проект установки мемориальных досок, занимались вопросами озеленения и многим другим.
"Ставим перед собой задачу, чтобы жителям нашего города жилось комфортно, чтобы к нам хотели приезжать, и я имею в виду не только туризм, но и постоянное проживание. В 2024 году эта работа будет обязательно продолжена", – отметил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин.
В рамках итогового заседания прошли стратегические сессии, в рамках которых были определены приоритеты работы на 2024 год.
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