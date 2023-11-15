Нижегородская область вошла топ-10 по регистрациям на конкурс "Начни игру" Общество

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

На Всероссийский конкурс "Начни игру" президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей" за пять месяцев подано более 91 тыс. заявок, среди которых свыше 2 тыс. от нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На мероприятии участникам предстояло в рамках "Партнерского кейса" освоить одну из профессий игровой индустрии или пройти "Акселератор игровых проектов", где они стремились реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.

По словам первого заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова, проект был открыт по причине того, что интерес к созданию игр только возрастает. Разработчики игр становятся востребованной профессией.

"Желаю всем участникам конкурса «Начни игру», которые представляют Нижегородскую область, успехов в финале! Вперед и только вперед, мы в вас верим!", - добавил Алексей Агафонов.

Отмечается, что среди свыше 91 тыс. участников профессию в игровой индустрии выбрали почти 68 тыс. человек. Самыми популярными направлениями развития стали геймдизайн (35,5 тыс. заявок) и Unity-разработка (8,5 тыс. заявок).

Подвести итоги второго сезона конкурса планируется в марте 2024 года в на площадке казанского "ИТ-парка" в рамках Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего". Предполагается, что тандем двух ведущих российских проектов в сфере игровой индустрии поможет создать самую масштабную профильную площадку в стране и объединит ведущих отечественных специалистов.

Напомним, что 17 ноября в Нижнем Новгороде состоялось торжественное мероприятие, на котором был представлен главный трофей нового международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".