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Общество

Всероссийский молодежный форум "ГосСтарт" стартовал в Нижнем Новгороде

09 декабря 2023 16:42  [91] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в столице Приволжья открылся II Всероссийский форум, участниками которого стали 300 молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны.

В течении четырех дней молодые управленцы и служащие пройдут образовательную программу, презентуют успешные региональные практики, а также обменяются опытом с ведущими федеральными экспертами. в сфере развития кадрового потенциала и профессиональной культуры и представителями федеральных органов власти.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, проведение данного конкурса поможет повысить эффективность государственной и муниципальной службы, а также придаст импульс для развития системы госуправления.

Кроме того, на форуме участники повысят свою профессиональную компетенцию в области государственного управления, наладят межрегиональные связи, а также посетят выступления специалистов в сфере развития кадрового потенциала и представителей федеральных органов власти.

Как отметил проректор КУПНО и руководитель центра компетенций "КУПНО.СТАРТ" Иван Калмыков, благодаря форуму молодое поколение управленцев получат возможность проявить себя на федеральном уровне.

"Мы собрали широкий круг экспертов разной направленности, чтобы форум в Нижнем Новгороде прошел максимально продуктивно", - добавил Иван Калмыков.
Отмечается, что "ГосСтарт" является частью федеральной программы от Росмолодежи для сопровождения молодых управленцев госсектора, где текущем году приняли участие свыше 30 тыс. молодых людей.

Итоги мероприятия будут подведены 12 декабря в Москве в рамках образовательной программы выставки-форума "Россия", генеральным партнером которой выступает общество "Знание".

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают на учебу в Центр компетенций "КУПНО.Старт".

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Теги:
Конкурсы Правительство Нижегородской области
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